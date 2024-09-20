獨家探班：孖老友關禮傑演夫妻 邵美琪表現唔合格 加「床戲」補救

藝人邵美琪相隔多年回巢拍劇，與昔日拍檔關禮傑演夫婦，邵美琪大爆拍攝初期二人被監製指表現不合格，她惟有自加「床戲」，至於馬貫東則為新劇瞓身減20磅。

邵美琪相隔多年重返無綫拍劇，與一班老朋友重聚大感開心。而近日她就孖關禮傑和馬貫東到北潭涌為無綫新劇《特勤女團》進行拍攝，戲中飾演老夫老妻的邵美琪和關禮傑私下亦是好朋友，二人多年前已合作過劇集和舞台劇，默契十足。講到今次做夫妻，自然少不了親密場面，邵美琪不諱言二人有咀戲，而關禮傑為了凸顯夫妻恩愛，會根據場口作適當調整，甚至加插親熱小動作，邵美琪還自爆拍攝初期，監製直斥二人表現不合格：「所以我哋咪加啲床戲畀佢，坐喺張床上面。」

馬貫東搣脂20磅 另外，他們對飾演女兒的鍾柔美（Yumi）有讚無彈，關禮傑表示比起現在的年輕人，Yumi算好捱得，邵美琪更指Yumi適合在這行發展，見到一班年輕藝人，不禁想起以前的自己都是夜以繼日努力拍戲，而兩位前輩成功打破隔膜，融入一班年輕人的秘訣就是「萬歲」請客。

至於在劇中飾演臥底的馬貫東則身懷絕技，不過他笑言全劇最好打的是陳瀅：「我應該唔夠佢揪。」又表示為了符合角色形象而減肥，一星期做足5日運動，加上控制飲食，僅僅兩個月時間就將腰圍從36吋減至33吋，減了約20磅。