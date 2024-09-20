隔5年重返台灣開騷 郭富城再攻小巨蛋 成名作掀回憶殺

「舞台王者」郭富城（城城）昨日現身台灣，宣傳年底在小巨蛋舉行的巡唱。第5度攻蛋的城城表示台灣對他很重要，將會大唱於當地的成名歌曲，與歌迷製造美好回憶。

郭富城早前完成紅館騷，小休過後，前日立即飛往台灣為12月舉行的「郭富城ICONIC世界巡迴演唱會2024台北站」宣傳。昨日他現身記者會公開演唱會歌單：「對我來說，我的音樂起點就在台灣，是非常不一樣的感覺，如果沒有從台灣開始就沒有郭富城，就沒辦法在台上欣賞到我的表演，對我事業很重要的地方，這份感情不但是今天，我一直都放在心裏，台灣歌迷對我來說非常重要。」

城城對上一次在台開騷是5年前的中秋節，當時太太方媛和孩子也有同行，這次他也準備帶家人同來，一起在台跨年，他說兩個女看完香港演唱會後，興奮叫他教跳舞。談起於2019年離世的媽媽時，鐵漢柔情的他忍不住哽咽，表示會將對母親的回憶化成動力，做好演唱會，他謂：「這一次尤其回到小巨蛋做演唱會，我們調動大部分歌曲，希望經典的台灣成名歌曲、大家熟悉的國語歌曲，都可以在這個舞台上面聽到，帶給大家回憶殺，讓大家有同步的美好回憶。」

獲大批粉絲迎接 之前城城香港騷的造型曾掀起熱議，是次台北站，他透露無論造型和服裝上也有突破，預告會跟香港演唱會不同：「之前做完都會檢討，相信這次小巨蛋，造型上有改動，大家可能會看到我更帥氣、更有型的一面。」另外，前日城城甫抵台就笑指很想吃麻辣火鍋，十分貼地，他到達下榻的酒店時，獲大批粉絲守候，令他幾乎淹沒於人群中。