緣分天注定 慣咗被催婚 佘詩曼搵靈魂伴侶 愈嚟愈貪心

佘詩曼昨日穿上黑白Tube Dress，與以黑西裝上陣的陳坤俊男美女亮相，相當合襯，但陳坤未有受訪。阿佘在活動上直言喜歡鑽飾，工作若感到辛苦，都會買少少首飾獎勵自己，至於有否收過男士送的珠寶？她坦言：「我話冇，你都唔信啦，屋企人都有男仔嘅。」

對於憑內地劇《延禧攻略》爆紅的吳謹言近日與洪堯驚喜爆婚訊，有份參演該劇的阿佘大讚兩人很合襯，並已傳短訊向他們送上祝福。若沒有跟工作撞期的話，她都想參與兩人的婚宴，問她可會擔心被催婚？阿佘笑言：「唔怕！因為都問到滑晒。我以事業為重，遇到就遇啦！人愈大要求就唔簡單，我注重溝通，希望搵到靈魂伴侶，依家再貪心啲，可以令我更加進步，所以都鍾意叻人。（有冇叫朋友介紹『筍盤』？）有好嘢都被人擸晒啦！緣分天注定嘅。」