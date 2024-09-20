連阿媽都話似樣 倪樂琳望加入《愛．回家》 孖沈可欣做姊妹

港姐冠軍倪樂琳出席領獎活動，對於被指與《愛．回家》的「Rebecca」沈可欣撞樣，她表示並不介意，就連媽媽都覺得似，又讚對方靚女，有興趣加入劇組演孖生姊妹。

《2024香港小姐競選》冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤與「友誼小姐」王汛文昨日到紅磡出席領獎活動，冠軍倪樂琳獲得價值30多萬元的電動車。

今年5月才考獲車牌的她，自言對駕駛有信心，考牌時更一Take過，就連教車師傅也讚她有天賦，她笑說：「考牌嗰陣就揸50公里，依家就70公里，安全車速。」問到靚女開車可有着數？她表示：「又冇喎，試過Daddy帶住我去練車就有人望，可能見到成家人陪個囡練車。」

梁嘉莹否認黑面撞人 講到被網民指與無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中的「Rebecca」沈可欣撞樣，倪樂琳說：「我都攞咗張對比相畀我阿媽睇，佢都話似。」問到從被指似李嘉欣變成沈可欣可會介意？她直言：「唔會，佢都係一個靚女嚟，我都有睇《愛．回家》，Rebecca係一個好深入民心嘅角色，佢亦都係一個好優秀嘅演員，大家話我似佢都好開心，希望我有一日都會塑造到一個角色畀大家記得。」又坦言對網民提議加入《愛．回家》，與沈可欣演孖生姊妹感興趣。

至於同場的亞軍梁嘉莹得獎後惹來不少是非，近日到內地出席活動時更被指黑面，疑似批㬹撞倪樂琳，對此，梁嘉莹否認說：「當時我見唔到Ellyn（倪樂琳英文名），工作人員又催我行快啲，所以好急，同埋可能我膚色比較黑，唔笑嘅話睇落去好似唔係好開心，但其實我係好開心嘅。」倪樂琳亦澄清沒這事發生過，表示如果被撞也一定會感覺到。