「阿嫂」姚子羚 閃晒事業線

藝人姚子羚早前於無綫劇集《反黑英雄》中飾演黑幫大嫂，演技突出，被網友力推做今屆視后。不時透過社交網分享生活點滴的她，日前晒出一輯着緊身低V閃亮長裙的靚相，除了大晒事業線及曼妙身材外，裙身高衩設計展現其長腿，有網友讚她性感度爆燈！