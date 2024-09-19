中文台節目表 翡翠台
9:00 交易現場及勁歌推介
10:05 婆媽女婿
10:35 燕雲台（PG）及宣傳易
11:40 交易現場
12:15 新派煮意及宣傳易
1:00 午間新聞
1:20 流行都市
2:30 澳門星級10道菜及宣傳易
2:45 奸人堅（PG）
3:45 交易現場
4:20 KERORO軍曹
4:50 Hands Up
5:20 MIX
5:50 財經新聞
6:00 越秀地產呈獻：新聞掏寶
6:25 新聞檔案
6:30 六點半新聞報道
7:20 世界觀
7:25 天氣報告
7:30 澳門星級10道菜
7:35 東張西望
8:00 愛．回家之開心速遞
8:30 企業強人（PG）
9:30 射鵰英雄傳之鐵血丹心（PG）
10:30 家常便飯爭霸戰
11:05 搶食著數特攻隊及環球新聞檔案
11:15 晚間新聞
11:45 新聞檔案
11:50 天氣報告
11:55 隨時候命
12:55 宣傳易
1:00 東張西望
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
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