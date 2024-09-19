夜店台上勁舞 Shakira被影裙底 扯火煞停偷拍者
哥倫比亞流行樂壇天后Shakira形象出名性感，日前她獲邀出席美國邁阿密一夜店舉行的活動，期間發生不愉快事件，她在台上跳舞時慘被幾名觀眾用手機偷拍「裙底春光」，隨即示意對方停止拍攝，其後憤然離場。
Shakira與幾位名人紅星包括超模Winnie Harlow日前一同前往夜店活動，一行人當時跳舞玩得好開心，現場亦播起Shakira的歌曲，Shakira一時興起即上台跟着音樂起舞，舞台前後方逼滿大批Fans及賓客，據知Shakira與其團隊之前已要求在場人士放低手機盡情享受表演，身穿性感吊帶迷你裙的她在台上施展舞技，就在此時Shakira突然發現身後的觀眾偷拍她的裙底，她即時將裙尾拉低避免被影到，並向偷拍者手指指示意他們停止拍攝，然後做手勢示意她會監視他們。之後Shakira用手遮住屁股位置並黑面叉腰，雖然之後她繼續帶笑跳舞，但不久即轉身落台。
「最偉大流行歌星」排No.17
整個片段被在場Fans拍下，並於網上瘋傳，片段曝光後即惹來大批網民熱烈討論。其中有網民鬧爆偷拍者的行為可恥：「Shakira嘅才華喺舞台上發亮，我哋應該為佢加油而唔係越界。每個藝人演出時都值得被尊重！」另有網民批評偷拍者的行為「令人作嘔」。Shakira事後亦有於社交網站分享與幾位圈中好友於夜店內的合照，不過就未有提及被偷拍裙底事件。
另一方面，美國音樂雜誌《Billboard》最近選出「21世紀最偉大流行歌星」，暫時公布部分名單，其中Shakira力壓多位超強對手包括加拿大天王The Weeknd、韓國天團BTS、美國天王Bruno Mars、英國男子組合One Direction及美國天后Katy Perry等排第17位，認真巴閉！
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