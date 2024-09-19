夜店台上勁舞 Shakira被影裙底 扯火煞停偷拍者

Shakira與幾位名人紅星包括超模Winnie Harlow日前一同前往夜店活動，一行人當時跳舞玩得好開心，現場亦播起Shakira的歌曲，Shakira一時興起即上台跟着音樂起舞，舞台前後方逼滿大批Fans及賓客，據知Shakira與其團隊之前已要求在場人士放低手機盡情享受表演，身穿性感吊帶迷你裙的她在台上施展舞技，就在此時Shakira突然發現身後的觀眾偷拍她的裙底，她即時將裙尾拉低避免被影到，並向偷拍者手指指示意他們停止拍攝，然後做手勢示意她會監視他們。之後Shakira用手遮住屁股位置並黑面叉腰，雖然之後她繼續帶笑跳舞，但不久即轉身落台。