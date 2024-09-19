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羅力威湊仔辛苦過開工
歌手羅力威昨日為活動獻唱，已有一段日子沒公開表演的他心情興奮，透露近年主力湊兩個小朋友，笑指發覺湊孩子比工作還要辛苦。現為自由身的他透露有意全面復出，表示一直有寫歌，稍後將推出新歌，又指現時對工作持開放態度，不抗拒再簽公司。
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