羅力威湊仔辛苦過開工

歌手羅力威昨日為活動獻唱，已有一段日子沒公開表演的他心情興奮，透露近年主力湊兩個小朋友，笑指發覺湊孩子比工作還要辛苦。現為自由身的他透露有意全面復出，表示一直有寫歌，稍後將推出新歌，又指現時對工作持開放態度，不抗拒再簽公司。