梁嘉莹姊妹檔錄吃播 莊子璇卸任再做新人

隨着2024年香港小姐誕生，上屆港姐冠軍莊子璇再受到關注，全因不少網民對她為出爐冠軍倪樂琳（Ellyn）加冕時將后冠戴歪一事議論紛紛，莊子璇也在社交平台向對方道歉：「想喺度同Ellyn講聲唔好意思，當時我都好緊張同好感觸，亦都唔夠膽太大力，擔心會整痛佢。」倪樂琳在網上回覆：「其實你已經好細心盡力幫我戴好，要喺短時間內固定個后冠其實唔係好容易，感謝你幫我加冕，都超級感謝你對我嘅祝福。」

用作品說話 莊子璇回顧履行港姐任務有如坐過山車，由遭受是非困擾，到近日有份參演重頭劇《金式森林》甚至港姐司儀：「這個過程有迷惘過、失落過、崩潰過，但正正是因為不希望辜負一直相信我的人，所以選擇堅持下去。」她希望憑作品及努力堅持，證明自己也值得發光發亮，卸任後以「新人」身份重新出發。

至於出爐亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉莹擁有一身健康膚色，其大3歲的胞姐剛好相反皮膚白滑，早前梁嘉莹在社交平台分享與家姐第一次錄吃播的片段，網民讚兩姊妹顏值高，有人好奇姐姐為何不選港姐，梁嘉莹親回：「我問過，但她想忙事業！」原來梁嘉莹的胞姐是高材生，於港大讀MBA課程，曾獲10萬元獎學金。