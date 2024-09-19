多年老友 毋須避忌 沈殷怡否認暗撻AK：我鍾意白雪雪

藝人沈殷怡早前被男團MIRROR成員Frankie的女友爆與Anson Kong拍拖，昨日她親身回應否認戀情，指與對方在年少時已相識，作為多年好友從來沒交往過，AK亦不是她喜歡的類型。

藝人駱振偉、沈殷怡（Shirley）、蘇皓兒（Chloe）和李蔓瑩昨日在九龍灣出席活動。MIRROR成員Frankie女友早前爆Anson Kong（AK）暗撻Shirley，對此，AK早前已作出否認，但Shirley昨日則是首次現身回應緋聞，她亦口徑一致澄清沒有此事：「我哋真係識咗好耐嘅朋友，由十幾歲中學時代參加歌唱比賽已經認識，之後佢就參加《全民造星》，咁多年都係好朋友，亦冇拍過拖。」

Shirley坦言不清楚傳聞的由來，但覺得與AK相識多年，沒有必要因此而避忌。問到事發後可有與AK聯絡？她說：「佢之前有打嚟，話『Sorry呀搞到你』。（有冇問Frankie點解呢？）呢啲係佢哋嘅事，佢哋會處理，所以就冇搵。（AK係咪你喜歡嘅類型？）我鍾意白雪雪，高高瘦瘦嘅。（AK完全唔符合？）唔好咁講，AK係屬於大家嘅。」又強調對方從來沒有追求她。

蘇皓兒被當呼拉圈 此外，談到在台灣拍攝節目時的趣事，駱振偉表示對Chloe與猛男跳鋼管舞印象深刻，而現場播出的相關片段中，Chloe被男舞蹈員「熊抱」跳舞，她笑說：「非常激烈，舞蹈員將我好似玩體操咁揈嚟揈去，當咗我係呼拉圈咁360度轉。（會唔會難受？）又唔會，佢哋好專業嘅，幾好玩，自己好少去夜場，呢啲都係新體驗。」