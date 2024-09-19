麥明詩肚凸飄孕味 盛勁為隨時做老竇

「十優港姐」麥明詩今年3月下嫁飛機師男友盛勁為，男方婚後不久已暗示恨做老竇，而兩口子前日赴英國出席朋友婚禮，身穿Deep V長裙的麥明詩腰圓肚凸，孕味極濃，看來盛勁為好快夢想成真。

現年32歲的麥明詩自與盛勁為拉埋天窗後，一直做好賢惠人妻的角色，不單止夫妻檔拍廣告，有錢齊齊搵，更費心幫老爺奶奶所住的單位進行大翻新，就連近日兩人飛英國出席好友的婚禮，盛勁為出發後才發現沒有領呔，要老婆替他於機場購買。

Deep V晒本錢 而麥明詩昨日在社交網分享相關照片，並以英文寫道：「恭喜Kirsty & Kelvin.美麗的天氣、美麗的場地、美麗的演講。PS 中秋節快樂！PPS 飛英國機票真係好緊張。」相中可見，麥明詩與盛勁為現身英國赫福郡的Ashridge House，該處富麗堂皇兼且歷史悠久，盛勁為身穿淺灰色西裝打上亮麗銀色領呔，麥明詩則身穿粉藍色Deep V長裙，搭配綠色西裝外套，露出事業線。不少眼利的網民發現麥明詩腰圓肚凸，孕味飄飄，紛紛揣測她可能有喜。