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郭富城豪宅搞BBQ 方媛蛋黃裙應節

城城與方媛在豪宅度佳節。 城城與方媛在豪宅度佳節。
城城與方媛在豪宅度佳節。
天王郭富城都趁中秋節休息，與家人度佳節。老婆方媛在豪宅準備中秋BBQ，只見爐上串燒、大蝦、雞翼、牛扒、豬扒一大堆，難怪城城大快朵頤後，與方媛合照時都戚眉讚好。方媛又分享福利照，見她穿上一襲蛋黃色系Tube Dress長裙，相當應節！網民讚她身材玲瓏浮凸，城城一定好幸福。
方媛分享靚相，網友大讚身材好。方媛分享靚相，網友大讚身材好。
方媛分享靚相，網友大讚身材好。
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