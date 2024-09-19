娛圈單打：畀人鬧係大陸雞 耿耿於懷放唔低

朱朱心裏苦，朱朱不說。第一個內地出身的港姐冠軍朱晨麗，不經不覺入行已有十多年，最近伊人受訪，坦言曾被網民攻擊為「大陸雞」、「大陸婆」，令她很難受，揚言「自己也是有阿媽生的」！哎唷，網民把口唔收，委屈朱朱、委屈朱朱了！

不過朱朱又唔使擺上心嘅，香港娛樂圈就係咁，有新聞總比冇新聞好，畀人鬧又總好過提都冇人提。朱朱上位於中港矛盾最激烈嘅時代，加上一出道即傳出獲大老闆特別關照，難免會受到風言風語攻擊。以朱朱咁堅強嘅個性，連隻身從內地來港瞓板間房都捱得過，網民發噏風又何足掛齒吖，唔使唔開心呀。

所謂柳暗花明又一村，家陣嘅朱朱可謂守得雲開見月明。呢，佢同名人史立德之子史昊洺傳出拍拖都有一段日子，早前仲傳到珠胎暗結，奉子成婚添。不過肚皮係呃唔到人嘅，觀乎朱朱依然Fit到漏油，就知大肚係流料嘞。

好事之徒以為朱朱食詐胡，豪門夢碎，之但係朱朱就用行動話畀大家知，你哋諗多咗！佢日前偕好姊妹白雲入馬場，支持緋聞男友史昊洺愛駒出賽，結果真係「旺夫」過人，成功拉頭馬！但見佢同史公子大合照時，刻意企到老蓮咁遠，中間隔着一棚人，似乎想避嫌喎。

朱朱就話，同史公子係「關係不錯的男仔朋友」、「比普通朋友再親近一點」，說來嘴角含春，梗係有啲嘢啦。即係咁，朱朱都36歲，已屆適婚年齡，希望搵個好人家「埋單」，都係人之常情。朱朱咁冰雪聰明，只要佢用心經營一段關係，要開花結果怕且唔難，大家就靜候佳音啦。