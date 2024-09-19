重返舊地向恩師致敬 舒淇執導片煞科 林心如餐車慰勞

台灣女星舒淇演而優則導，早前首次執導拍攝新片《女孩》，並特別在名導侯孝賢曾取景的地方拍戲，以向恩師致敬！舒淇的好姊妹林心如、林熙蕾更於煞科日亮相，並安排了漢堡包餐車慰勞一班台前幕後，甚有心思！

舒淇憑電影《千禧曼波》、《非誠勿擾》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》等奠定國際級影后地位，其首部自編自導電影《女孩》日前煞科兼選在中秋節於社交平台官宣，公開電影概念海報及舒淇執導時的照片，並寫道：「很高興電影殺青了，非常期待之後帶着這部作品與各地的觀眾們見面。」

侯孝賢電影成經典 該片由台北電影節影帝邱澤及台灣創作女歌手9m88（湯毓綺）主演，早前於基隆中山陸橋取景拍攝。據知，舒淇揀選此地點的原因，全因當年其恩師侯孝賢拍攝電影《千禧曼波》時，曾在此取景，其中舒淇的一個回眸鏡頭更被視為經典，故舒淇在這地拍戲，明顯是向侯導及《千》片致敬。

舒淇的圈中好友林心如和林熙蕾於《女》片煞科當日，特地到片場探班，她們更甚有心思地安排了一架漢堡餐車到場，以美味漢堡包慰勞一班台前幕後工作人員，大家都食得非常開心，氣氛十足！電影煞科後，舒淇便要開始搞後期工作，預計電影明年上映。