中韓劇后時裝周較量 唐嫣顏值壓宋慧喬 鞠婧禕離奇冇影

近年「韓勢力」席捲國際時裝周，前日中、韓劇女神唐嫣與宋慧喬同場現身米蘭時裝周，兩人年過40不失風韻，難免被比較，當中唐嫣狀態較佳，舉手投足散發女性魅力，宋慧喬則被批現老態，法令紋無所遁形。而原先被指會出席同一活動的上位小花鞠婧禕突然No Show，時尚界「插旗」無望。

內地小花鞠婧禕離開舊經理人公司後積極拓展人脈，資源愈來愈好，之前更被指會於時尚界「插旗」，與憑內地劇集《繁花》翻紅的花旦唐嫣現身米蘭時裝周同一活動。唐嫣前日盛裝亮相，表現風騷，但同場出現的卻是去年憑話題韓劇《黑暗榮耀》再登事業高峰的韓國女星宋慧喬，鞠婧禕則離奇消失，令粉絲非常不滿及失望。

其工作室指除了日前為中秋節目拍攝外，鞠婧禕將於本月27日拍廣告，月底有新商務合作，意味她會徹底於時裝周消失！有指她之前嘗試與品牌傾合作，但結果不理想，原因涉及公司之間的法律問題。正當她於時裝騷「冇影」之際，昨日網上隨即傳出她將與另一國際品牌合作，但暫時只屬傳聞，能否成為事業轉捩點仍有待品牌公布。

法令紋顯老 隨着紐約、倫敦、米蘭及巴黎4大國際時裝周進入高潮，市場亦看準韓星在全球的龐大粉絲勢力，各大品牌爭相邀請韓星成為時裝騷特別嘉賓，而且安排他們壓軸登場，地位超然！前日有宋慧喬與孔孝真，之後巴黎時裝周則有韓國型男車銀優、韓國女團BLACK PINK成員Jisoo、女團IVE成員張元英、男團Seventeen成員S.COUPS與Hoshi，以及男團ENHYPEN等。

前日宋慧喬與唐嫣坐在同一排睇騷，兩女以英語溝通，言談甚歡，中、韓劇女神同框即時登上內地社交網熱搜，但年齡僅差兩年的她們難免被網民比較。當中較年長的宋慧喬雖然向來被視為「凍齡女神」，但狀態似乎遠不及唐嫣，身材高挑的唐嫣穿上一襲連身長裙，配搭粗頸鏈及耳環，型格中盡顯女性優雅一面，加上笑容滿面，神采飛揚！相反，宋慧喬面部線條帶點僵硬，疲憊感很重，法令紋亦相當明顯，網民狠批：「宋慧喬老了，只有法令紋一直吸引我的視線。」其打扮亦被踩太老實，完全不適合她。

至於內地藝人方面，將陸續現身米蘭及巴黎時裝周的還有日前與唐嫣在央視中秋節目合唱的李現，昨日他已飛抵當地，在機場被粉絲圍堵；另外還有檀健次、趙露思、蔡徐坤、迪麗熱巴、楊冪、楊紫與劉浩存等，而唐嫣亦會再次現身，與魏大勛出席同一品牌活動。