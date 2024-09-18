英文台節目表 明珠台
6:00 金融概要
7:00 新造電視
7:30 NBC世界新聞
8:00 金融概要
10:00 湯馬仕小火車（ⅩⅩⅠ）
10:30 動物DNA
11:00 大個仔大個女
11:30 知即是識
12:00 CGTN環球瞭望
1:00 穹蒼下的世界：南意大利
2:00 野性伊甸：南亞洲
3:00 超級餅藝大師（Ⅳ）
3:30 創新國度（ⅩⅤⅢ）
3:55 花生動畫
4:15 普通話新聞報道
4:30 新造電視
5:00 湯馬仕小火車（ⅩⅩⅠ）
5:30 知即是識
6:00 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅤ）
6:45 世界真細小
7:00 手語新聞報道
7:30 七點半新聞報道及天氣報告
7:55 100道風味
8:00 我的麻煩寵物
8:30 我要做廚神：澳洲篇（ⅩⅤ）
9:15 世界真細小
9:30 衰鬼上帝（PG）
11:30 晚間新聞
11:50 我的麻煩寵物
12:20 鯊魚百科
12:50 中國24小時
1:35 金融概要
(所有節目以電視台之最後公布為準)
(PG) 宜家長陪同下觀看
(M) 只適合成年人看
(S) 中文字幕
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：