1:00 穹蒼下的世界：南意大利

8:00 我的麻煩寵物

11:50 我的麻煩寵物

(所有節目以電視台之最後公布為準)

(PG) 宜家長陪同下觀看

(M) 只適合成年人看

(S) 中文字幕

