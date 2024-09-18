事務所道歉撲火 伯賢帶違禁品闖關 室內吸煙捱轟

韓團EXO成員伯賢早前在澳門開騷期間，於室內吸電子煙的影片曝光，大批網民鬧爆他明知故犯，而他亦涉違規帶電子煙入境，他事後跪低道歉，承諾今後會加倍注意。

近日有人在討論區上載伯賢在室內吸煙的短片，伯賢拿着疑似是電子煙的物件，之後從口中呼出煙霧，消息指影片是他今年6月在澳門開騷後，與工作人員聚餐時拍下。而當地的公共室內場所已全面禁煙，帶電子煙入境亦屬違法，違例者可被罰款4,000澳門元。

其所屬的INB100事務所前晚發道歉聲明，對伯賢在室內吸煙的行為，令大家感到不快及失望表示抱歉，並指伯賢不知道澳門禁止帶電子煙入境，而他在演出後與工作人員食飯聊天時，無意識地使用了電子煙，承諾今後會加倍注意，不會再有同類型事件發生。

韓服照轉移視線 過往已有多名韓星因為在室內吸煙而惹上爭議，包括人氣演歌歌手林英雄和人氣女團BLACK PINK成員Jennie。EXO的另一成員D.O.亦曾因為在室內吸煙而被判罰款，因此不少網民對伯賢在室內吸煙表示失望，批評他明知故犯，亦有人討論他到底怎樣帶電子煙入境。

另外，事務所趁昨日中秋節公開伯賢穿韓服的照片，他亦寫親筆信向粉絲送上祝福：「祝大家有一個愉快又溫暖的中秋節，希望大家能與家人一起度過幸福又有趣的節日。」