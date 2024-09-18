暢所欲玄：兒童房規劃

小孩是父母的掌上明珠，求學階段都希望他們健康成長，如果打算在新學期前為小孩規劃房間，不妨參考一下。

兒童房在父母房前方：傳統上，兒童房最好處於父母房的前方，面積也應較父母房為小，才符合尊卑有別的原則，小孩也較為聽從父母教導。

裝潢宜柔和恰當：避免把兒童房打造得過於浮誇華麗，過分雕琢的兒童房，容易出現視覺喧嘩及壓迫感，反而有礙小孩休息，同樣也不應擺放過多家具令空間變窄。兒童房的布置應以簡潔純樸為主，顏色也應柔和，紅、黑色或過於繽紛的主色，有機會令小孩的情緒起落較大，難以集中應付學業。既是小孩的小天地，可以讓他們選擇喜愛的燈飾，但應以圓潤設計為主，避免使用過多尖角及凸出物的燈飾，有助小孩情緒穩定。

避免過多玩偶：床頭及床背都不宜放置太多的層板及裝飾物，除了實際的安全問題，也有可能出現如同橫樑壓頂的情況。備有刀劍的玩偶及過多三尖八角的模型，也會影響小孩的情緒。女孩子喜愛毛絨玩具，但要注意定期清潔，也不宜將大量玩具堆放床上，除了衞生問題，也會影響房間的氣運。

堪輿學家麥玲玲師傅