王嘉慧獻「初吻」唔敢呼吸

藝人朱敏瀚和王嘉慧近日拍攝宣傳短片，兩人上演多幕超甜蜜戲碼，包括深情激吻、床上依偎、浪漫餵食及從後擁抱等，劇情更大玩穿越，二人分別化身后羿和嫦娥上演超時空之戀。王嘉慧稱為宣傳片獻出多個第一次，她害羞說：「今次係我嘅螢幕初吻，事前我都好緊張，拍緊嘅時候唔係好敢呼吸，有少少閉氣嘅感覺。」