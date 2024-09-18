阿妹@Lolly Talk愛人變姊妹 陳伊霖舞台不留情

歌手陳伊霖、女團Lolly Talk成員吳倩怡（Sinnie）、鄭芷淇（Elka）及黃敏蕎（阿妹）將於本月21日在灣仔演出音樂劇《重拾：10分鐘》，對於演出日子愈來愈近，四人日前接受專訪齊齊「喊驚」，Sinnie更笑言擔心會「發台瘟」，但因大家都綵排了兩個多月，故還是對今次演出很有信心。

阿妹與男團ROVER亨仔於今次音樂劇中有感情線，她還大爆對方綵排時的搞笑事：「因為綵排場地好跣，我哋都要着襪去排，亨仔要做一個踢櫈動作，點知一跣，成個人向後撻低，但佢又好叻，即刻翻身做掌上壓，我哋喺度狂笑，佢都仲可以繼續演落去，好專業。（驚唔驚日久生情？）唔會，已經係Sister，佢雖然好大隻，但有一顆少女心，同佢傾偈，好似姊妹傾偈咁，說話溫柔同好搞笑。」

Sinnie Elka演大媽 伊霖去年曾演出過音樂劇，並跟應智越（細貓）傳緋聞，今次她則會跟ROVER成員Jason有感情戲，問她可會擔心又傳緋聞？伊霖幽默地表示：「我哋應該冇乜Feel，再加上佢有另一半，我祝福佢哋白頭到老！」伊霖直言今次演出難度最高的地方，是一個角色要演兩個不同的年紀，其中兩場戲就要她由十多歲的瘋狂粉絲，瞬間變身成為成熟的中年女子，當中的內心戲同換裝，都甚有挑戰性！Sinnie與Elka亦異口同聲指戲中她們除了主要角色之外，還要演大媽，難度爆晒燈，要努力做足功課。