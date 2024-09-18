打親民牌挽留粉絲 Edan密會林明禎 借老友轉移視線

男團MIRROR成員呂爵安（Edan）承認追求馬來西亞女神林明禎後觸發脫粉潮，為免再流失粉絲，惟有改為低調行事。不過，林明禎日前來港，Edan被爆秘訪女方西環香閨，為免緋聞再度炒熱，他即借台灣男神邱鋒澤過橋，企圖轉移視線！

Edan承認情傾馬來西亞女神林明禎後引來極大回響，有粉絲更因呷醋而宣布脫粉，及後他向現實低頭，向粉絲發文道歉。林明禎日前來港出席活動時表示雙方沒有見面，只透過短訊聯絡，但有傳Edan其實爭取時間，秘訪她位於西環的香閨「蜜」會！有密友爆料指Edan嘴巴好甜，氹得明禎很開心，更會為她作歌，令女神投懷送抱。

互拍晒麒麟臂 Edan見過鬼怕黑，昨日在社交網限時動態出Po，分享與台灣組合五堅情成員邱鋒澤聚會的合照，他們玩互拍，Edan更大晒麒麟臂，有網民即問他是否借男神邱鋒澤來轉移視線。

另外，Edan最近忙於拍攝新戲，日前凌晨時分完成所有戲份後步出拍攝外景的當舖門外，大批支持者圍觀打氣，大叫加油，令他非常感動。為了修補與粉絲的關係，Edan再累都全程保持笑容，並不停向粉絲揮手，逗留了數分鐘才在工作人員陪同下準備離開。影片在社交網曝光後，有粉絲表示：「我還是很愛他」、「辛苦晒佢。」