落選佳麗爆料插「戲子」？ 倪樂琳顏值被挑剔 封印「大Red唇」

新一屆港姐日前順利誕生，倪樂琳以大熱姿態奪冠，卻被批評真人不及上鏡，又嫌棄她嘴巴大。不過，她未有對此不悅，大方直認嘴巴不小，甚有大將之風。

出爐港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹、季軍楊梓瑤及友誼小姐王汛文昨日出席領獎活動。有「城大李嘉欣」之稱的倪樂琳飽受批評，指她真人不及上鏡、不似李嘉欣，又嫌棄她嘴巴大，只勝在廣東話純正，她表示未有為此感到不快：「因為成日處於高度緊張，係笑得有啲僵嘅，我個嘴……我都知道唔係好細呀，再加埋紅唇，係更容易將焦點放喺個嘴度。」她大方指每個人都有權發表意見，自己消化後覺得有問題便會作出改進：「但嘴大呢樣嘢好難改到，惟有少啲搽紅唇。」對於有人指她不似李嘉欣，她指見仁見智，不過直言自己與父母都不覺相似。

梁嘉莹拆解黑面疑雲 至於梁嘉莹表示能夠打入三甲已很滿足，對於有網民發現宣布賽果時她似面露不悅，她解釋：「當時其實想喊，個表情係忍住咗。（開心到想喊？）係。」至於季軍楊梓瑤被問到談論度不及其他佳麗，她說：「冇負面消息已經好滿足，冇新聞就係最好嘅新聞。（冇新聞會影響發展？）之後肯定會有人關注我。」

談到落選的「翻版蔡潔」程姜月在社交網寫道：「先學做人再學做戲」，疑準備爆是非，倪樂琳不以為然，指對方曾透露想拍戲，她對該番言論的理解是作為演員人品很重要：「點樣做人、去觀摩身邊嘅人同事，係一個演員最基本嘅事。」並指一眾佳麗都是惺惺相惜的真友誼。