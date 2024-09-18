《逆天2》CP舞台重聚 林夏薇方力申對唱 回憶返晒嚟

藝人方力申最近在江門開騷，請來視后林夏薇擔任表演嘉賓，劇集《逆天奇案2》中的「唐教授」與「阿Wing」合體，令觀眾回憶返晒嚟。

方力申近日在內地舉行巡迴演唱會江門站，除了獻唱自己的歌曲，他更邀請了好友林夏薇擔任嘉賓，令兩人於無綫劇集《逆天奇案2》中的CP在舞台重現。擔任嘉賓的薇薇對演出落足心機，一早抵達當地積極綵排，她受訪時表示：「好開心小方邀請我，今次係我第一次做演唱會嘉賓，本身擔心撞咗電視電影啲期，因為之前拍攝時間遇着打風，驚拍攝時間延長，好彩都順利完成拍攝，可以嚟到做嘉賓。」

粉絲剪輯專屬MV 薇薇除了與小方合唱《好心好報》，更獻唱自己的歌曲《很想討厭你》，她感謝小方的邀請，讓《逆天2》的「阿Wing」與「唐教授」有機會合體，她說：「當唱《好心好報》呢首歌嘅時候，背景畫面出現唐教授同阿Wing嘅對話，即時回憶返晒嚟，可以剪《逆天2》嘅《好心好報》MV版。」演出結束後馬上有粉絲剪輯出該版本的MV，認真神速。

此外，薇薇最近與譚俊彥、陳展鵬、馬國明及胡定欣等在澳門拍攝無綫電視電影《尋夢琴澳》，煞科後她於社交網晒出劇照。從照片估計，薇薇似乎與陳展鵬及馬國明兩位視帝也有感情線，令人引頸以待。