娛圈單打：忽然美出新高度 鄰家女孩大改造

古語有云：士別三日，刮目相看。今時今日醫美昌明，靚女隔咗一年，點止刮目相看咁簡單，直情變了個樣，阿媽都唔認得！今屆港姐競選圓滿落幕，全女班司儀表現惹來熱議，當中最令人嘖嘖稱奇嘅係，司儀之一、去屆港姐冠軍莊子璇（Hilary）美貌升級再升級，好多觀眾都唔認得！

22歲的Hilary不嬲伶牙俐齒，是次表現毫無怯場，跟同場大師姐Mayanne、何沛珈拍埋亦毫不遜色，反映小妮子果然係醒目女！之不過，好表現還是其次，最令觀眾「驚喜」係，Hilary靚到成個混血兒咁，眼深鼻高，同參選港姐嗰陣分別極大！

有口痕友當晚一路睇選美，一路追問着紫色裙個司儀係乜水呀，好鬼靚女喎？揭盅係Hilary後一臉難以置信，皆因小妮子明明有個豬膽鼻，又扁又塌，鄰家女孩毫無艷光，但眼前人卻鼻樑高挺，婀娜多姿，美出新高度！真係同一個人咩？

最令鹹濕仔津津樂道，仲有Hilary訪問阿姐汪明荃心水佳麗一幕。只見Hilary輕輕俯身一夾，胸前兩團肉春光乍現，視覺極之震撼！雖然薑係老的辣，但講到養眼咯喎，阿姐梗係非後生女嗰皮啦！

睇嚟短短一年，Hilary已掌握流量密碼，完全知道觀眾想要啲乜！其實今年初Hilary出席公開場合，豬膽鼻忽然變成間尺鼻，當時已惹來整容疑雲，小妮子就死撐純天然，信不信由你。講到底，靚女梗係多人鍾意，自從美貌升級後，Hilary工作量亦隨之大增，唔止擔任大騷司儀，仲有劇開，同視帝郭晉安合演父女，真係恭喜晒咯。