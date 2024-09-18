粉絲尖叫 嘉賓起哄 崔始源變吉祥物 成集郵搶手貨

韓國男神崔始源前晚空降西九出席慈善晚宴，在場逾百粉絲瘋狂尖叫，其「任影唔嬲」的親民作風亦冧爆同場女嘉賓，連人妻周汶錡都趕入場，望跟久別重逢的男神同枱睇騷，大享非一般的福利。

韓國藝人崔始源、名模周汶錡（Kathy）、歌手陳逸璇前晚以嘉賓身份出席慈善晚宴，身穿黑色西裝的崔始源甫登場，即引起逾百粉絲瘋狂尖叫，而他亦相當識做，先走到粉絲面前揮手打招呼，才緩緩到大會背景牆前供傳媒拍照。而大批女嘉賓得知崔始源現身，即上演「動物大遷徙」，由場內走出場外，甘心忍受酷熱天氣，在背景牆旁邊準備攝位與男神合照，期間更有女嘉賓攬住他，即令粉絲打翻醋埕起哄。崔始源如「吉祥物」般被女嘉賓「輪影」逾數分鐘後，才成功「甩身」入場睇騷，但未幾他又折返粉絲區，打算和粉絲玩自拍，如此細心簡直冧盡全場。

周汶錡拒母子檔吸金 至於中門大開的Kathy在崔始源入場後才姍姍來遲，講到她錯過和男神合照的機會，她表示：「我一陣都會見到佢，因為同佢同枱，我哋好多年前都見過好多次。（係好朋友？）唔知佢仲記唔記得我呢？我當年都有去捧佢嘅組合Super Junior演唱會場。」已成兩子之母的Kathy，被讚身材仍然Fit爆，她謙虛的說：「OK啦，我都有食少少嘢嘅，同屋企人之前去咗法國度假同探親，日日陽光與海灘。」

Kathy又透露近年已甚少為時裝騷行Catwalk，反而睇騷較多，又覺得市道回暖，近期亦收到不少活動邀請，更笑言：「我想試吓做藝術家，不過都係留番畀啲小朋友，佢哋創意無限，佢哋啲作文想法同我唔同，佢哋好天馬行空，我覺得好好笑，好有創意。」問到可有興趣同囝囝齊拍廣告？Kathy直認有廣告商感興趣，但希望小朋友以學業為先。