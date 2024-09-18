姊妹情深從不爭拗 二妹好聰明 三妹數學叻

沈月有兩位妹妹，二妹沈日現年20歲，正在英國攻讀大學主修會計，三妹沈晨現年14歲，沈月表示姊妹之間感情很好，從不爭拗，和諧到極點：「沈日年紀比我細，但比我成熟同聰明，讀書再叻啲，最近又考車牌，以佢為榮。沈晨數學叻，又鍾意建築，對空間數字好敏感，我就相反數學好渣。」