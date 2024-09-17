湯赫度斯頓 多倫多捧大獎

自2012年開始，在《TIFF》獲大獎的電影最終都會順利獲《奧斯卡》最佳電影提名，其中有3片更成功捧走最佳電影，所以《The Life of Chuck》被睇好能在《奧斯卡》獲提名。另外，美國女星狄美摩亞（Demi Moore）主演的新片《完美物質》（The Substance）亦於《TIFF》的「午夜瘋狂單元」奪得「人民選擇」大獎，第2名則是台星陳柏霖主演的《鬼才之道》。至於日前飛抵多倫多出席新片首映的張艾嘉獲表揚，評審大讚她在《女》片對飾演一位矛盾母親的精彩及有多層次的刻畫：「這位偉大的女演員奉獻了她最出色的表演之一，我們很高興給予這位台灣電影傳奇人物最榮譽的表揚。」