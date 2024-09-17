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酒井法子炒冷飯舊曲新唱
53歲日本美魔女酒井法子，2009年經歷轟動亞洲的毒案後，近年捲土重來。她7月時來港在旺角麥花臣場館舉行兩場演唱會全場爆滿後，衣錦還鄉威返日本。
最近，她將36年前推出、充滿祭典氣氛的舊歌《法子音頭》重新錄製推出「令和版本」，前日於埼玉出席活動時，便即場演唱新歌，又表演打太鼓，炒氣現場氣氛。
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