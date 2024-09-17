你當我是浮誇吧！橋本「辣」唔起 被插不倫不類

日本女星橋本環奈，曾挾「千年一遇美少女」之名走紅藝能界。昨日，她首度公開於月底首播新劇《御飯糰》中的平成時代辣妹造型，卻慘遭網民一致劣評。

25歲日本當紅女星橋本環奈首度為NHK電視台主演晨早劇《御飯糰》將於本月30日首播。劇集集合女星仲里依紗、麻生久美子與男星松平健等演技派演出，講述橋本飾演出生於神戶的女主角，經歷1995年發生的阪神大地震後，移居福島過農家生活，並憑着對食材的豐富知識，立志要成為一名營養師。

早前橋本曾預告會在劇中由樸素學生妹變身成90年代紅極一時的辣妹示人。劇集昨日公開預告，首度公開她的金髮辣妹造型。打扮七彩繽紛的她一臉濃妝，眼角貼上閃石，金色假髮戴上巨型花花頭飾，而10隻手指則黐上超長假指甲，造型相當浮誇。

甘願扮醜仍欠神髓 橋本甘願犧牲靚樣，扮醜示人，但其辣妹Look公開後，惹來外界一致劣評。當年的涉谷系辣妹鍾情將皮膚曬成小麥色，故有「朱古力妹」之稱，她們又會塗上白色眼影與白色鼻影，並且將長髮電成大曲髮，橋本的新劇造型卻「做啲唔做啲」，難怪被網民勁彈欠缺神髓，不倫不類。