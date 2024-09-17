暢所欲玄：女字

倉頡是中國神話中的人物，是黃帝的文史官。據說文字是由其創造，而當其創造文字成功之時，有驚天動地、鬼哭神嚎的異象。李斯是楚國上蔡人士，為秦朝著名的政治家，於秦滅六國統一天下時，將各國文字之差異統一之。當然，字體經過不同年代的修改演變，形成了現代的字體。

今次為各位講解一下「女」字有何玄機。「女」字從字形上而言，好像一個人坐着，兩手攤開放在椅的扶手上，兩腳交叉，很舒泰的樣子，真佩服古人之造字形態。

「好」字是「女」、「子」二字合成，是女子真的很好之意，另一說好者是有女兒及兒子便成好也。「妙」字是「少」、「女」的組合，何解少女便是妙？相信大家都心知肚明，不必再多解釋。「奸」字是「女」及「干」組成，干有干犯、干擾、天干之意，是女子出干有所冒犯而成奸？

「姓」是「女」字及「生」字組成，是每一個人都是由女子所生，然後才有姓氏。「娘」是「女」字和「良」字組合，娘者娘親也，即是媽媽，阿媽便是優良之女子，一心一意照顧孩子。尚有很多字是「女」字旁，大家查下字典了解喇！

玄學家伍立群