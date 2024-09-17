唔會刻意搵女友 阮經天：想有我愛的人！

台灣男星阮經天有份參演的電影《愛情城事》正在上映，日前他接受訪問分享拍攝感受，跟女主角10年後再度合作的他，坦言因為二人有共同朋友，小時候第一次見對方已很緊張，因她當時已是大家認識的好演員。對上一次合作，對方演植物人，今次合作終於「動起來」，指除了有跳舞戲份之餘，更有情慾戲，但就不尷尬。

拍情慾戲唔難 問到跳舞戲及情慾戲哪一樣較困難？阮經天指兩者都不困難，因導演李心潔做事很仔細，拍攝前會讓他們排練一段時間，讓他知道拍跳舞鏡頭不是難事，至於情慾戲方面，因為跟對方已很稔熟，有默契及信任對方，所以也並不困難。

提到很多人看完《愛》片都想談戀愛，問他想不想談一段轟轟烈烈的戀愛時，他謂：「我想不想談戀愛？到我這個時候不是想不想，我當然想有一個我愛的人出現，但我已不會刻意去找，不會為談戀愛而談戀愛，如果現在未有，我每次掃地、餵貓，我都很快樂，我現在養了3隻貓。（貓是你的情人？）又不是，貓就是貓。」