陳曉華撇「男友」賞燈籠 余思霆聞舊愛婚訊 大方祝福朱敏瀚

藝人陳曉華與朱敏瀚傳出「秘戀」，但二人仍未正面回應。Hera日前應節賞燈籠，但不見男方蹤影，連網民都好奇詢問。而朱仔舊愛余思霆則心情靚爆四圍飛，指已有一段時間沒跟朱仔聯絡，不過也大方祝福對方。

無綫小花陳曉華（Hera）於內地拍完新劇《金式森林》外景後低調返港，早前盛傳她「秘戀」朱敏瀚，二人更會於年底結婚，雙方至今仍未正面回應事件。難得放假的Hera懶理緋聞，趁中秋前夕到灣仔藍屋睇燈籠兼打卡，她身穿小背心大晒香肩，展現招牌笑容，畫面養眼！Hera分享靚相留言：「久違的一日假期，喺銅鑼灣塞咗兩個鐘，中秋節嘅威力。」網友大讚她靚女之餘，也不忘關心她的戀情問：「朱仔去咗邊？」其圈中好友朱智賢則笑指Hera的其中一張相與蔡思貝撞樣。

至於朱敏瀚的前女友、華姐冠軍余思霆有份參演的無綫劇集《企業強人》已經開播，她之後會與劇中演員齊齊出席宣傳活動。日前，思霆於社交網分享生活短片，向來是宅男女神的她連打風都不忘扮靚，整眼睫毛又美髮，極速完成。思霆接受本報訪問時，談起《企》劇謂：「劇中我係龔嘉欣物流公司入面嘅主管，連埋其他3位男演員，喺公司成為『粥粉麵飯』，成日都會一齊。」

四圍飛歎世界 思霆又指趁不用工作時周圍去旅行，早前跟好友陳婉衡到了倫敦，之後又飛到峇里島，相當識歎。

此外，講到舊愛朱敏瀚被指撻着陳曉華，問思霆有否恭喜對方時，她謂：「我已經有段時間沒跟他聯絡了，不知道呢！希望他過得開心就好。」