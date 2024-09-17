何泳芍胡美貽輪住炒車 廖慧儀自責爆喊

藝人廖慧儀（Jessica）、陳若思、胡美貽（Nicole）及何泳芍（Honey）主持的無綫節目《港女野人奇異記》，在最新一集中4人要展開單車之旅，她們騎電動單車完成33公里的路程，需時約4至5小時，所經路段包括泥路、碎石路及上下坡段，最大挑戰是一段落斜5連髮夾彎，期間Nicole與Honey在彎道先後出事，經過第2個彎時，Nicole跣胎滑倒，在慘叫聲中倒下。經檢查發現她左邊身有大面積擦損，向來硬淨的她亦痛到泣不成聲，幸好有頭盔保護，才不致面部受傷，工作人員安慰道︰「好在個靚樣冇事。」但禍不單行，她之後再遇上爆胎。而Honey則在另一彎位炒車，同樣左邊身擦損，接連兩位隊友出事，Jessica終忍不住喊出來，她自責身為隊中單車高手，卻未能保護她們。