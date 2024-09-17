中娛星動：感激媽媽陪伴開騷 周杰倫點名合唱 小歌迷圓夢激動

台灣天王周杰倫於演唱會中與小歌迷合唱，對方感動爆喊的片段於網上瘋傳，事後周杰倫於社交網晒短片留言：「其實我媽也在台下陪我唱了3天。」整晚幸福感爆燈。

周杰倫前晚於深圳繼續舉行巡演，期間一名12歲小歌迷高舉紙牌，指自己喜歡了周杰倫6年，又點唱《擱淺》一曲，之後他成功獲選中與偶像合唱，開心到爆喊，網民看到片段也受感動留言：「我直播看也流淚，不要老是猜小孩有甚麼故事，這就是單純見到偶像的激動」、「這位小朋友真的太暖了，他都唱哭了。」小歌迷又指如果唱得好，希望得到偶像的簽名，不過周杰倫就表示無論唱得如何也會給他，結果小朋友如願以償，令在場粉絲相當羨慕。

加大聲量「補鑊」 而當晚原來是周杰倫母親的生日，其母與太太昆凌都有撐場，他於社交網分享與小歌迷合唱的片段，寫道：「看到這位媽媽陪他來看演唱會的小朋友，也讓我想到其實我媽也在台下陪我唱了3天的演唱會，今晚是媽媽的生日，大家一起合唱聽媽媽的話好嗎？」現場亦有歌迷舉起「周媽媽生日快樂」的燈牌為她賀壽。此外，又有觀眾準備了鑽戒，於全場見證下向女友求婚成功，全場氣氛幸福美滿。

另外，早前有粉絲投訴演唱會音響差，很難聽到周杰倫的歌聲，更有網民酸爆留言：「內地的錢太好賺」、「就挺失望的其實。」日前周杰倫於第2場上「出招」氹粉絲說：「我會看他們的留言，歌迷好像覺得第一場聲音小了點，那我今天就唱得非常大聲。我其實蠻在乎歌迷的感受！」