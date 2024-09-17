豪花獎金埋單 倪樂琳請打邊爐 王汛文唔貴唔食

出爐港姐冠軍倪樂琳前晚得獎後回酒店吃月餅慶功，笑言第一時間最想吃邪惡食物，表示會用獎金豪請佳麗打邊爐。不過，王汛文卻老實不客氣，指要吃最貴的A5和牛，認真夠朋友！

《2024香港小姐競選決賽》前晚順利舉行完畢，23歲倪樂琳以大熱姿態奪冠，梁嘉莹與楊梓瑤分別獲得亞軍和季軍，她們與 「友誼小姐」王汛文昨日齊齊會晤傳媒。倪樂琳指凌晨4時半仍眼光光，相信是心情太興奮！梁嘉莹也表示整個腦子都是攞獎，收到很多恭喜訊息，覺得入到三甲已經好叻，廣東話不好的她表示會多加練習。而楊梓瑤則謂吃了壽司慶功，笑言有機會想嘗試楊枝甘露撈飯。至於王汛文指回家見到因疫情而4年沒見的爸爸相當開心，吃小籠包、蛋糕慶祝。她們皆指會約其他佳麗食飯，倪樂琳舉手稱會用獎金埋單，可能會去打邊爐，王汛文笑言要食最貴的「A5和牛」。