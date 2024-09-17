《幕府將軍》狂掃18獎 艾美獎首誕日籍視帝 真田廣之創歷史

年度國際電視界盛事《第76屆艾美獎》於香港時間昨晨在美國洛杉磯舉行，日本武士劇《幕府將軍》（Shogun）破紀錄連奪18個獎成為大贏家，男女主角真田廣之與澤井杏奈更成為首在《艾美獎》稱帝封后的日本演員！

在《艾美獎》橫掃25項提名的《幕府將軍》不負眾望，一口氣拿下劇情類最佳劇集、最佳導演、最佳男主角與最佳女主角四大獎項，現年63歲的真田廣之是繼《魷魚遊戲》韓星李政宰後，《艾美獎》史上第2位獲得劇情組視帝寶座的亞洲演員。真田上台領獎時表現興奮，以流利英語致詞：「我的天啊！太感謝了。同咁出色嘅提名人士一齊嚟呢度，我非常榮幸，多謝團隊一直支持我，呢個係東方與西方結合嘅夢想項目，值得尊重。當齊心協力，我哋就能夠創造奇迹，共同創造更美好將來。」此番話贏得全場掌聲，場面感人。

澤井杏奈封后 亞洲女星第一人 《幕》劇女主角澤井杏奈榮登首位獲《艾美獎》劇情組視后的亞洲女演員，穿紅色低胸裙的她在台上表現激動，流淚表示：「公布（得獎）前我已經一直喺度喊，今日真係糟透！」之後她感謝劇組成員及台下的母親：「多謝我嘅團隊、家庭、媽媽，我愛你！因為有你，我先能夠企喺度。呢個獎獻畀所有不求回報、繼續為大家樹立榜樣嘅女人！」此外，《幕》劇更是《艾美獎》史上首部勇奪劇情組最佳劇集的非英語作品，並於上周舉行的《創意藝術艾美獎》先聲奪人，橫掃14個獎項，合共拿下18個獎項，刷新《艾美獎》獲獎最多的紀錄。

另一贏家是同獲4獎的劇集《大熊餐廳》（The Bear），上屆於《艾美獎》獲視帝的美國人氣男星Jeremy Allen White憑劇集「冧莊」，再獲喜劇組最佳男主角，他致詞時連聲多謝，並笑言緊張到「個心已經跳出胸口」！他感謝劇中一眾拍檔外，亦指《大》劇改變其人生，而同劇演員Ebon Moss-Bachrach與Liza Colón-Zayas亦分別獲頒最佳男女配角。《大》劇賽前獲睇好奪最佳劇集，但最終由《天后與草莓》（Hacks）爆冷跑出。話題劇《馴鹿寶貝》（Baby Reindeer）則獲最佳迷你劇集、男主角、女配角與劇本4獎。

茱迪科士打終於開齋 至於男星Billy Crudup憑《晨早直播室》（The Morning Show）擊敗《幕》劇兩大日本男星淺野忠信與平岳大，捧走劇情組最佳男配角，是他繼2020年後再獲此獎。他上台領獎時大讚台下的影星老婆娜奧美屈絲（Naomi Watts）索爆，表示很開心兩夫妻同獲今屆《艾美獎》提名。澳洲女星Elizabeth Debicki則憑劇集《王冠》（The Crown）最後一季勇奪劇情組最佳女配角，劇中演活已故戴安娜王妃（Princess Diana）的Elizabeth首次獲獎，難掩興奮。而奧斯卡金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）曾4度獲《艾美獎》提名，今次終於「開齋」，憑劇集《刑警雙雄》（True Detective）第4季奪獎，她在台上發表感言時勉勵一眾台前幕後：「結合熱愛與勤勞就成為藝術！」