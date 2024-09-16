國腳投訴影響發揮 憂草地再受破壞 IU巡唱尾站被嗌停

韓國樂壇天后IU將於本月21及22日在首爾世界盃競技場舉行大型演唱會，因韓國國腳孫興民早前曾公開批評競技場草地質素欠佳，部分網民擔心開騷會令草地情況惡化，因此要求IU取消演唱會！

IU今年3月在首爾奧林匹克競技場展開世界巡迴演唱會，在歐亞及北美洲多個城市演出後，將於本月21及22日在首爾世界盃競技場舉行Encore演唱會，為世巡畫上句號，10萬張門票早前已售罄。

不過，國腳孫興民日前在對戰巴勒斯坦的世界盃外圍賽事後，指場地草地質素欠佳，影響選手控球，而韓國將於10月15日再在該場地與伊拉克作賽。由於IU演唱會有座位設於草地上，屆時將有大量觀眾出入，部分網民擔心過度踐踏會令草地情況惡化，要求IU取消演唱會。

西班牙拼盤騷撻Q 首爾市方面允許IU的演唱會如常舉行，雖然曾考慮禁止演唱會等文化活動租用該場地，但理解首爾現時沒有其他可以容納2萬人以上的大型場地，故決定明年起，只允許在世界盃競技場舉行不販售地面座位的演出。而IU的粉絲團昨日發聲明，要求首爾市不要將責任推卸給偶像，指有關方面應透過檢查，找出草地狀態欠佳的原因，並找出解決方案。

另一方面，由韓國KBS電視台舉辦的拼盤騷《Music Bank in Madrid》原定10月12日在西班牙馬德里的巴拿貝球場舉行，演出單位包括人氣女團aespa及男團RIIZE，但近日有消息指場地附近有大批居民擔心受噪音滋擾而作出投訴，主辦方其後宣布取消活動。