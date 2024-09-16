有些人達百歲長壽仍活着，有些人年僅廿多歲就死了；有些人一瞬間就失去性命，有些人在床上躺了十多年才離開；有些人持高學歷卻做低下工作，有些人沒有學歷卻當上老闆；有些美人40多歲仍單身，有些醜人早結婚生子；有些本事的人一年見不到父母家人，但有些平凡的人卻享受着一輩子闔家團圓的福氣；有些人不聽專家意見，抽煙喝酒活到老，但有些人不煙不酒卻百病纏身。有個案例真搞笑，多年前我遇見一位老中醫，看見他吩咐病人不要喝酒，說酒乃穿腸之物，隨後病人離開，他開始吃中午飯，竟從枱下拿出一瓶XO，倒入半杯子喝，他說這是多年習慣，天天如是，身體檢測正常。