暢所欲玄：前世今生
我們經常聽到，一命二運三風水，四積功德五讀書，六名七相八敬神，九交貴人十養生。
有些人達百歲長壽仍活着，有些人年僅廿多歲就死了；有些人一瞬間就失去性命，有些人在床上躺了十多年才離開；有些人持高學歷卻做低下工作，有些人沒有學歷卻當上老闆；有些美人40多歲仍單身，有些醜人早結婚生子；有些本事的人一年見不到父母家人，但有些平凡的人卻享受着一輩子闔家團圓的福氣；有些人不聽專家意見，抽煙喝酒活到老，但有些人不煙不酒卻百病纏身。有個案例真搞笑，多年前我遇見一位老中醫，看見他吩咐病人不要喝酒，說酒乃穿腸之物，隨後病人離開，他開始吃中午飯，竟從枱下拿出一瓶XO，倒入半杯子喝，他說這是多年習慣，天天如是，身體檢測正常。
歌詞也寫：「命裏有時終須有」，是否找一位大師及購買昂貴風水物便可改寫人生？
過了節氣白露，代表踏入甲辰流年的下半場。上半場過得怎樣？不要後悔昨天，更不要錯過今天，努力是奪不走的，多做功德，亦為自己前世的過失補償及積累今生的因果，不知來世有定無，做好當下，即使生活受到打擊，拒絕被打倒。命須不能改，運可以為自己轉。
人人做記者
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