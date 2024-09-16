娛樂

唔見行李 梁芷珮照隊啤
「旅遊達人」梁芷珮拍攝節目到訪每個地方，都顯得雀躍又享受，原來鏡頭背後不時有突發事件，令她措手不及。她近日與攝影師丈夫到訪德國，抵埗時發現行李不翼而飛，令她有點徬徨，不過EQ高的她於社交平台寫道：「呢度實在太靚，行李未到都唔嬲嬲豬！今晚冇行李，惟有飲啤酒飲天光！」
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