鄭元暢減肥出戰金鐘獎

台灣藝人鄭元暢近日憑劇集《有生之年》入圍金鐘獎「最佳男配角」，是他出道20年來首度入圍，心情興奮的他於社交網分享感受，笑指團隊成員曾對他表示得獎與否要看運氣，但帥不帥就靠努力，又預告將展開為期一個月的減肥之旅。圈中好友柯佳嬿也留言為他打氣：「讚讚讚」。