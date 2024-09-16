新加坡天后孫燕姿早前一度傳出健康亮紅燈，令不少粉絲擔心其狀況。近日有網友晒出孫燕姿於兒子學校做義工的照片，見她素顏出席活動，身穿橙色義工服，整體打扮相當樸素。不少網友留言：「明星家長也逃不過學校義工的命運呀！哈哈！素顏的孫燕姿還是這麼有魅力」、「德藝雙馨，孫燕姿此舉令人敬佩」。