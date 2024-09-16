9月16日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月16日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
孫燕姿素顏做義工
新加坡天后孫燕姿早前一度傳出健康亮紅燈，令不少粉絲擔心其狀況。近日有網友晒出孫燕姿於兒子學校做義工的照片，見她素顏出席活動，身穿橙色義工服，整體打扮相當樸素。不少網友留言：「明星家長也逃不過學校義工的命運呀！哈哈！素顏的孫燕姿還是這麼有魅力」、「德藝雙馨，孫燕姿此舉令人敬佩」。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240916-0916_00282_062/孫燕姿素顏做義工
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc