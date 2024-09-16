《天蠶變》成名 戀雪梨最轟動 徐少強食道癌病逝 妻傷心過度亡

「一代大俠」徐少強當年憑麗的電視武俠劇《天蠶變》飾演「雲飛揚」而聲名大噪，他於本月1日在北京因食道癌病逝，享年73歲。較他年輕30歲的現任太太，在處理其身後事期間，疑因傷心過度心臟病發離世，令人黯然。徐少強女兒徐頴堃接受本報訪問時表示：「多謝關心，希望大家畀啲空間我哋屋企人處理。」兒子徐偉棟則說：「多謝關心，同家人處理當中。」資深電影人田啟文對於徐少強離世相當感慨，並指徐少強不知道自己患癌，走得很快，又透露徐頴堃正處理徐少強夫婦的身後事。

徐少強於1972年考入邵氏電影公司第三期訓練班，出道初期是龍虎武師。1970年代流行武俠片，他在電影經常以大俠形象出現。1977年，他以邵氏借將身份為麗的電視拍劇，並憑1979年武俠劇《天蠶變》「雲飛揚」一角走紅，名氣遍及台灣。徐少強參演過逾百部影視作品，早期以飾演大俠為主，後期改為演反派，較突出的角色是1992年周星馳電影《武狀元蘇乞兒》飾演大反派「趙無極」。隨着1990年代末港產片市道不景，他往後甚少在港演出，多在內地拍劇，並定居北京。

婚外情誕子 徐少強生前有多段婚姻，首任妻子是張小鳳、第二任妻子為何淑寬，惟1986年離婚收場，育有一子徐亦東，為香港創作人，活躍於廣告及電影業。1983年，女星雪梨因拍戲戀上徐少強誤做第三者，更因此與同為藝人的胞姊米雪關係破裂，有指雪梨懷孕後，才知徐少強已有家室，但她義無反顧，不理會家姐強烈反對，於1983年以17歲之齡為徐少強誕下大仔徐偉棟，1987年再誕下女兒徐頴堃。徐偉棟是加拿大溫哥華獨立歌手，亦是當地華語電視台新時代電視節目主持，現已回港發展演藝事業。女兒徐頴堃則是2011年加拿大溫哥華華裔小姐競選冠軍。至1995年，徐少強再婚迎來第3段婚姻，迎娶年輕30多歲的嫩妻，並育有一子一女。