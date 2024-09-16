娛樂

周興哲再做老竇

周興哲太太今胎佗B仔，湊成「好」字。 周興哲太太今胎佗B仔，湊成「好」字。
周興哲太太今胎佗B仔，湊成「好」字。
台灣歌手周興哲兩年前與太太趙岱新結婚，繼去年8月誕下囡囡後，近日趙岱新被發現腹部微隆，惹來懷孕揣測。昨日周興哲在社交網以英語報喜，表示家中將迎來「Baby Boy」，好興奮很快便成為4口之家。日前他曾透過經理人承認家裏有新成員，但家事不想打擾大家，感謝Fans關心。
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