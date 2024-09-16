無綫節目《開心無敵獎門人》中的「獎老」吳嘉儀，去年8月與圈外男友Leo拉埋天窗，婚後依然非常大方，不時在社交網分享性感相派福利。近日她上載兩張泡泡浴照，挑戰性感尺度全裸上陣，僅以泡泡遮住重要部位，露出香肩及白滑玉臂，引人遐想，網民搞笑表示唔夠喉：「唔該幫我吹走啲泡泡」、「啲泡泡真係可惡」。