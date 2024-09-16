歐陽娜娜小背心露香肩

台灣女星歐陽娜娜近年轉戰內地發展，大個女的她打扮也逐漸變得性感，不時於社交網晒出新Look，百變造型圈粉無數。日前，娜娜分享多張身穿緊身小背心的自拍，大晒白滑香肩。她完美演繹簡約運動風之餘又不失少女味，引來大量粉絲留言激讚：「好美」、「是新鮮的娜娜！」