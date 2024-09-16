柯震東急徵老師包食宿 雲浩影報完名縮沙

歌手雲浩影在網上公開「應徵」做台灣型男柯震東的廣東話老師，但受訪時卻「縮沙」，坦言喜歡演技好的靚仔，但怕傳出緋聞，所以有意打退堂鼓，又自言不缺飯錢，毋須柯震東「包食包住」。

柯震東日前在社交網急徵廣東話老師，更表示願意「包食包住」，歌手雲浩影（Cloud）留言報名：「我應該可以。」成為網民熱話。昨日Cloud偕梁釗峰及劉沛蘅（Hillary）完成共10場舞台劇演出，受訪時被問到「應徵」柯震東老師一事，她笑稱只是湊熱鬧：「如果佢敢學，我都敢教，我同啲同事幾鍾意佢㗎，佢好靚仔，實力派演員。」

不過她之後似乎反悔，指覺得柯震東只是講笑，謙虛指自己語言能力一般，問到可會對心儀男士採取主動？她自言：「我少啲主動嘅，都冇乜機會畀我主動。（呢次係機會喎？）我諗佢唔會理我。（怕唔怕有緋聞？）吓，同柯震東有緋聞？都怕嘅。（縮沙？）返去刪除個留言先，我諗為時未晚。」講到「包食包住」的條件很吸引，她表示不缺飯錢，但假如對方來港，不介意招呼男神，並強調：「唔係『包』佢，呢啲係好客之道！」

Hillary演第三者有感悟 Cloud表示舞台劇演出臨近尾聲時抱恙，發住燒完成最後一場，擔心傳染到飾演其兄長的釗峰，但對方大讚她叻女，身體不適仍照顧工作人員，又稱自己每場演出也要喊，最怕鼻涕沾污Cloud的戲服。Cloud則自爆擁抱狂哭的釗峰時，手上曾揩到他的鼻涕。

另外，劇中飾演第三者的Hillary，謝幕時爆喊指角色不討好，但多得導演將角色變得可愛，同時覺得愛情無分對錯：「其實每人都可以爭取愛，即使係不倫之戀，只係為自己鍾意嘅嘢而付出所有。」