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張曦雯出動私伙衫壯勢
張曦雯演女強人，對造型特別有要求。
張曦雯5度參演「強人系列」，在無綫新劇《企業強人》飾演財經界冷艷女強人，為完美演繹角色，不惜出動大批私伙衫拍劇，監製大讚她擁有完美身段，駕馭靚衫冇難度，造型無可挑剔。同劇的龔嘉欣飾演「集運小妹」，要由20多歲演到30多歲，現年34歲的她以齊陰頭及馬尾Look上陣，演繹20多歲少女亦毫無違和感。
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