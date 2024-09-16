爆「城寨殘兵」踩入樂壇 林峯明年重返紅館 「肌」不可失

藝人林峯近日在澳門開騷，但第3、4場的嘉賓令觀眾失望，他前晚在台上拋出震撼彈，宣布定檔明年5月在紅館開騷，並預告會騷肌，讓觀眾的心情來回地獄又折返人間！

林峯近日打破其開騷紀錄，在澳門舉行5場演唱會，打頭陣的嘉賓是好兄弟吳卓羲，第2場更有「三料視后」佘詩曼，令人喜出望外，期待之後的場數有「城寨四少」合體或是古天樂現身，可惜第3、4場的嘉賓跌Watt，分別是組合農夫與「城寨四少」之一的胡子彤，令觀眾大呼失望。不過，林峯前晚帶來喜訊：「我依家正式宣布，出年5月紅館見！」全場即時瘋狂尖叫。對於每場都有歌迷要求他除衫，林峯笑言距離紅館演唱會仍有充足時間：「仲有半年時間畀我操，到時先叫我除衫都未遲！死喇！自己畀個氹自己踩！」

周秀娜讚舞姿夠騷 舞台上，林峯與胡子彤合唱卡通片《數碼暴龍3》主題曲《馴獸師之王》，唱畢後齊齊戴上電影《九龍城寨之圍城》的糖果眼罩，林峯說：「喺九龍城寨你送咗個聖誕老人面具畀我，我依家送個糖果眼罩畀你。」並透露「城寨四少」的通訊群組名叫「城寨殘兵」，又突然踢爆胡子彤將加入樂壇，對方隨即獨唱《風的形狀》。周秀娜當晚亦是座上客，趁完場走到後台跟林峯合照，並形容對方跳舞好「騷」，大讚他在舞台上勁歌熱舞充滿魅力！

至於第3場的嘉賓農夫講到跟林峯有段淵源，稱多年前出席逾萬人的頒獎禮，後台已聽到全場人不停大叫「農夫」，出場後才知道表錯情，台下全是「林峯」燈牌，因兩者發音相似，自此結下不解緣。