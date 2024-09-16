商場廝殺 忠奸難分 譚俊彥見錢眼開 與陳豪強人對決

由「雙視帝」陳豪與譚俊彥孭飛大鬥演技的無綫重頭劇《企業強人》今晚首播，陳豪劇中一手創立的物流巨企，面對譚俊彥步步進逼，加上張曦雯錯綜複雜的三角關係，雙雄正式決裂。

無綫劇集《企業強人》今晚（16日）八時三十分於翡翠台首播，新劇由「強人」系列金牌監製羅永賢打造，陳豪、譚俊彥（Shaun）、龔嘉欣、張曦雯、姜大衞、謝東閔、李成昌等擔綱演出。「強人」系列拍到第5部秉承過往男人的鬥爭主旋律，以人為本的陳豪憑住天馬行空創意，一手將亡父小公司發展成中港物流巨企，原本得到相知相交的譚俊彥加入為其執行，無疑如虎添翼，但兩雄相遇在不同的理念下產生分歧。一個以員工為先，一個則向錢看要為企業爭取最大利益，員工用完即棄，加上老謀深算的姜大衞推波助瀾下，令兩人關係決裂。

張曦雯捲三角關係 「強人」系列班底的張曦雯，在戲中飾演陳豪的前妻，本為金牌主播，憑人脈關係，在金主支持下創立投資公司，與Shaun亦發展出曖昧關係。後來Shaun離開陳豪的公司轉投張曦雯旗下，合力反噬陳豪的物流王國，關係糾纏不清。

譚俊彥與陳豪在劇中看似黑白對立，但Shaun則覺得商場沒有好人與壞人之分，兩人只是立場不同：「我嘅角色係鍾意賺錢，咩都講錢，比較現實啲，但係都有弱點，就係用情好深，戲裏面畀張曦雯食住。」他指今次劇中有不少場面要用普通話演出，已經很久沒有用普通話拍戲，故感覺有趣，有大灣區打拚的感覺。