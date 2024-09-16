娛圈單打：望見人仔即身痕 恨返大陸再掘金

台灣女星小S徐熙娣不嬲把口唔收，估唔到今時今日兩岸矛盾激化，佢一樣有嗰句講嗰句。自從胞姊大S徐熙媛同大陸前夫汪小菲擘面離婚後，小S亦起碼有兩年未有踏足對岸工作，近日有大陸粉絲在其社交網留言，敲碗叫小S到大陸演出見吓Fans，獲小S本尊親回：「我想啊，但一直有酸民讓我卻步」，結果又引來台灣網民大罵忘本。

講真吖，大陸娛樂圈發展蓬勃，出手闊綽，環顧成個亞洲，真係冇其他地方比得上。台灣藝人當然唔會嫌錢腥，近年紛紛北上掘金，好似林志玲、S.H.E的Ella、言承旭、羅志祥、林志穎等一線大牌，都係陸綜常客。之不過，隨着民進黨政府長期執政，唔少台灣人對大陸抱有偏見，致使到大陸搵食的台星也被推到輿論風口浪尖，左右做人難。

好似零負評女神林依晨，最近就因為一句「我是成都人」而受盡千夫所指，連其母校恩師都要跟佢割席，認真誇張！更不必提，經常開口夾着脷的可愛教主楊丞琳，由「我是廣東人」到「河南人愛騙人」，將兩岸網民一齊焫㷫！所以啫，有時身為台灣人，講乜都錯，做乜都死。

嗱，據聞大S之所以搞到離婚，就係因為價值觀同大陸土生土長的汪小菲南轅北轍。小S同家姐共同進退，呢兩年唔返大陸，但姣婆始終守唔到寡，家陣又心癢難耐。相信佢開到口，好快就會有Job送上門，大陸粉絲唔使幾耐就會見到佢啦。

都係嗰句啦，大家都係中國人，何必分到那麼細！有錢搵錢，有工開工，咁咪Happy囉，何必乜都政治掛帥啫！